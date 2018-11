Fala de Manuela D'Ávila sobre ser contra feriados cristãos é falso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeo em que Manuela D'Ávila (PC do B) diz que feriados cristãos podem prejudicar brasileiros é falso. Trata-se de um recorte de uma entrevista que tem pouco mais de um minuto de resposta.

No vídeo de dez segundos, Manuela diz que "isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, sejam penalizados". Em alguns casos o trecho vem acompanhado também do texto "vice de Haddad admite ser anticristã e quer acabar com todos os feriados cristãos".

A versão original é do dia 6 de julho deste ano, quando a revista Istoé fez uma sabatina com a então pré-candidata do PC do B. Colocada fora de contexto, a resposta de Manuela fica dúbia, passando a impressão de não ser católica e ser contra feriados cristãos.