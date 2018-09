‘Falando a Veras’ comemora 10 anos e chega ao Guairinha

Da redação

O ator e comediante Marcos Veras apresenta em Curitiba nos dias 29 e 30 de setembro no Guairinha o seu Stand-Up Comedy ‘Falando a Veras’. A nova turnê de dois meses por várias cidades do país comemora os 10 anos do espetáculo escrito pelo próprio Veras e que já atingiu mais de 2 milhões de espectadores. As vendas já estão abertas e os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria do Centro Cultural Teatro Guaira e pelo site do Diskingressos. Os valores da meia-entrada variam de R$ 40,00 (primeiro balcão) a R$ 45,00 (plateia).

“Esse espetáculo me lançou no mercado e no grande público. Desde 2008 quando comecei a fazê-lo já passou por muitas mudanças. Já teve personagens, textos modificados e novas músicas”, comenta Veras.

Ele afirma que, por ser um espetáculo autoral, tem total liberdade de atualizá-lo sempre. “E dessa vez não será diferente. Vou usar o gancho de 10 anos. O que mudou no Brasil e no mundo em 10 anos? O que mudou em mim? E na plateia?”, acrescenta o ator.

Veras revela que até entrevista com o público vai ter nessa comemoração. “Já tive outras despedidas do show dizendo que não faria mais porque já tinha muito tempo. Mas sempre volta a vontade de fazer novamente. É uma catarse fazer a plateia rir”, completa.

‘Falando a Veras’ é um grande show de humor e não somente Stand-Up. É música, imitação, interação com a plateia num jogo do tudo pode e pode tudo. “Foi meu cartão de visitas por muito tempo. Tenho muito orgulho do espetáculo”, reforça.

Nesses 10 anos em cartaz, o ator explica que o espetáculo também se renovou. Segundo Veras, para quem ainda não viu chegou a hora de conferir o show e para quem já viu, uma boa oportunidade para voltar a rir com os novos textos.

Serviço

Stand-up: ‘Falando a Veras’

Onde: Guairinha ( Rua XV de Novembro, 971 - Centro)

Quando: 29 e 30 de setembro; Horário: 29 (sábado) às 21h e 30 (domingo) às 19h

Quanto: (meia entrada): R$ 40,00 (balcão) e R$ 45,00 (plateia) + TX Diskingressos

Informações: 3304-7900 (Centro Cultural Teatro Guaira) e 3315-0808 (Diskingressos)

Vendas pelo link: https://www.diskingressos.com.br/evento/8902/29-09-2018/pr/curitiba/falando-a-veras