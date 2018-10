Falcão anuncia adeus à seleção de futsal após 20 anos de carreira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Visto como o maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão usou suas redes sociais para revelar que fará sua última aparição oficial pela seleção no próximo domingo (28), diante do Paraguai, em Jaraguá do Sul.

No texto, ele ainda se declarou à seleção brasileira, camisa que defendeu por 20 anos, 257 vezes, e com a qual fez 399 gols. O jogador conquistou o bicampeonato mundial em 2008 e 2012, além de 11 Grand Prix e cinco edições de Copa América com a camisa verde e amarela.

"Acabou, agora por decisão minha. Chegou a hora que eu não queria que chegasse, a hora da despedida. Cantarei o hino pela 258º vez com a amarelinha e tentarei chegar ao gol 400 com a seleção! Termino com a certeza de que fiz o meu melhor durante esses 20 anos", publicou Falcão.

"Vibrei muito com as muitas vitórias, chorei e sofri muito com as poucas derrotas, mas sei que fiz e deixei o meu melhor!", completou o craque, que agradeceu ao público que tem acompanhado sua carreira.

Ele afirma que sua vida tomará "outros rumos" a partir deste ponto, embora não tenha revelado estes planos. "A vida pessoal e profissional tomam outros rumos, as dores chegam, o corpo acusa, e já não consigo entregar o que sempre entreguei!", escreveu.

"Obrigado a todos que passaram ali comigo, por anos ou por dias, atletas e membros da comissão técnica! Foi lindo, foi prazeroso, foi fantástico. Vocês, fãs e torcedores, obrigado! Escrevo nesse momento com lágrimas escorrendo, porém, com a certeza do dever cumprido!", concluiu Falcão.