Falha deixa aposentado sem benefício pago na Caixa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pagamento do benefício de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem o dinheiro na Caixa Econômica Federal não caiu na conta nesta sexta-feira (3).

Segundo o calendário de pagamentos do instituto, recebem hoje os segurados que ganham o salário mínimo (de R$ 954 neste ano) e têm cartão de benefício final 8. É também o primeiro dia de pagamentos para os benefícios acima do piso -nesta sexta, o pagamento sai para quem tem cartão final 1 e 6.

Pela manhã, ao tentar sacar o dinheiro nos terminais de auto atendimento da Caixa, aposentados relataram ter sido surpreendidos com a ausência do saldo. Havia pouca informação nas agências; alguns segurados foram informados que a falha seria do INSS, outros ouviram que o problema era na Caixa.

O banco e o INSS ainda não se manifestaram sobre o assunto oficialmente, mas a Caixa confirmou a existência de uma falha no processamento dos pagamentos, que seria totalmente resolvida no decorrer do dia.