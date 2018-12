Falha na rede da TIM deixa alguns usuários da operadora sem internet neste domingo

Redação Bem Paraná com assessoria

Os clientes da empresa de telefonia móvel TIM passaram o domingo, 25, com problemas para se conectar. Após restabelecer a rede, a companhia distribuiu uma nota informando que o problema foi causado por uma falha da rede. Com isso, os usuários do sistema ficaram sem poder acessar a internet e, de acordo com uma nota encaminhada pela operadoras, "uma falha que resultou na intermintência dos serviços de voz e dados."

A operadora informou ainda que restabeleceu o funcionamento do serviço de dados e trabalha para a normalização do serviço de voz com a máxima urgência. A empresa não informou quantos aparelhos foram afetados pelo problema.