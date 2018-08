Faltas a consultas ou exames agendados chegam a 20%

Antonio Trajano

O morador de Araucária que precisar faltar a uma consulta agendada ou a um exame deve avisar o posto de saúde mais próximo da sua residência com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Desta forma, além de comunicar a equipe que não irá, o usuário ainda colabora para que outra pessoa que aguarda atendimento possa ser chamada no seu lugar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), o índice de faltas para atendimento em algumas especialidades, por exemplo, já foi maior, mas ainda preocupa.

Informações do Centro de Especialidades Médicas de Araucária (CEMO) mostram que, em junho de 2018, houve 20% de falta de usuários no atendimento na área de Nutrição (em março e abril o índice foi de 27%). Esta especialidade atualmente lidera o ranking de ausências (que podem ter diversas causas). No mesmo mês, a Urologia registrou 17% de faltas e Angiologia 16%. Em maio deste ano, a Endocrinologia registrou 17% de faltas; a Oftalmologia teve 20% de ausência em abril.