Família pede ajuda para encontrar Aziel, que está desaparecido desde quinta

Redação Bem Paraná

A família de Aziel Félix da Silva pede ajuda dos curitibanos para encontrar o homem de 47 anos, que está desaparecido desde a tarde de ontem. De acordo com Amonaria Feliz, irmã de Aziel, a família desconfia que ele possa ter entrado em crise e não tenha mais conseguido voltar para casa. O rapaz é gago e tem problemas psicológicos.



Segundo ela, esta é a primeira vez que Aziel desaparece. Em outras ocasiões, contudo, já ocorreu de ele ficar fora de si e não conseguir reconhecer ninguém.



Até o meio-dia de ontem ele estava na frente da casa em que mora com a irmã. O cunhado, então, falou que era para ele subir para casa. Mas ele não foi. “Liguei para ele então e falei para ir para casa. Ele disse que estava indo. Mas até agora não apareceu. Não sei o que fazer... Acabei de sair do (Hospital) Cajuru, já liguei no Evangélico... Estamos indo agora na DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) para registrar o boletim de ocorrência”, conta Amonaria.



Quando desapareceu, Aziel estava de chinelo, com uma camisa polo listrada e uma blusa marrom de lã. Ele é careca e estava com a cabeça bem queimada por andar muito no sol. Na última vez em que foi visto, por volta das 14 horas de ontem, estava no bairro Santa Cândida, caminhando próximo ao Supermercado Léo, na Rua Theodoro Makiolka



Quem tiver informações sobre onde está Aziel ou tiver o visto nas últimas horas, pode entrar em contato com a Amonaria por meio do telefone (41) 99848-5585 ou então pelo telefone (41) 3350-6627.