Família real do Catar vende avião mais luxuoso do mundo por 500 milhões de libras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião mais luxuoso do mundo, que pertence à família real do Catar, está à venda por 500 milhões de libras (R$ 2.5 bilhões). O Boeing 747-8 tem 10 banheiros, salas de estar e dois andares decorados nas cores azul e bege, com detalhes em dourado e acabamentos em ouro.

A aeronave foi desenhada para transportar originalmente 467 pessoas, mas atualmente pode acomodar 76 passageiros -uma vez que a família decidiu retirar a maioria dos assentos para ter mais espaço de lazer.

Dentro do avião existe também uma luxuosa suíte e uma sala de jantar, que é também uma sala de reuniões. Uma parte da aeronave é reservada para uma clínica médica, caso haja alguma emergência.

A aeronave esta a venda no Controller, um site de comércio de aeronaves particulares. O valor, mantido em segredo na página, foi divulgado pelo Daily Mail nesta segunda (20). Os compradores interessados devem entrar em contato com a AMAC Aerospace, uma empresa suíça que está tomando conta das negociações.