Familiares, amigos e fãs se despedem de Marcelo Yuka

Foi enterrado neste domingo (20), no Cemitério de Campo Grande, no Rio de Janeiro, o corpo do músico Marcelo Yuka, que morreu na sexta-feira à noite, aos 53 anos. Centenas de pessoas — entre parentes, amigos e fãs — deram o último adeus ao músico. Amigos colocaram a bandeira do Flamengo, time de coração, sobre o corpo de Yuka. Pétalas de rosas também foram lançadas sobre o caixão. Antes do sepultamento, a música ‘Minha Alma’, composta por ele, foi cantada. Para Pedro Campos, irmão de Yuka, entoar esta canção foi a melhor maneira de dar adeus ao compositor. “Toda a sua vida foi de pluralidade. E sua música retratava isso”, disse. Yuka sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há duas semanas e ficou internado desde então – na ocasião, um amigo dele chegou a anunciar que o músico havia morrido. Em agosto de 2018, ele já havia sofrido um outro AVC.

Televisão



‘A Grande Família’ terá episódios exibidos após ‘Sessão da Tarde’

‘A Grande Família’ estará de volta à programação da Rede Globo a partir de hoje. O programa será reprisado após a ‘Sessão da Tarde’, de segunda a sexta-feira. Serão exibidos dois episódios por dia em ‘O Álbum da Grande Família’. No primeiro semestre de 2017, a Globo já havia exibido o especial durante algumas semanas, no período da noite. Desta vez, haverá uma seleção dos episódios mais marcantes de cada uma das 14 temporadas. O ator Marco Nanini, que vive Lineu na série, foi chamado para fazer a narração entre os episódios. Recentemente, Guta Stresser comparou ‘A Grande Família’ com a série norte-americana Friends: “Mas, como aqui é o Brasil, ninguém do elenco enriqueceu como o elenco de Friends.” Marieta Severo ressalta seu papel como Nenê: “Tenho um carinho imenso por ela.”

Redes sociais



Luisa Mell pede Maycon fora do BBB por suposta crueldade contra animais

A apresentadora Luisa Mell usou seu Instagram para pedir a eliminação de Maycon, do ‘BBB 19’. Dentro da casa do Big Brother Brasil, o participante fez comentários em que deu a entender que já maltratou gatos em sua infância. “Já viu gato? Você coloca um adesivo do lado aqui no gato e ele fica andando assim [gesticula enquanto ri]. Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?”, afirmou Maycon no referido momento. Luisa Mell se revoltou e compartilhou o vídeo com um pedido: “Me ajudem a tirar este idiota?”, perguntou ela.

Sertanejo



Mesmo após brigas, filho de Marciano lamenta sua morte

Fabiano Martins, filho do cantor Marciano, que travou uma batalha judicial para ser reconhecido por seu pai ao longo de anos, publicou um desabafo após a morte do sertanejo – ocorrida nesta sexta-feira (18), aos 67 anos. “Todos que me conhecem sabem da péssima relação que eu tinha com meu pai. Mas estou muito triste com essa notícia”, relatou em seu Instagram. O caso entre Fabiano e Marciano chamou atenção do público em 1997, com a realização de um exame de DNA em programa apresentado por Ratinho. Ao longo dos anos seguintes, o tema foi explorado por diversas atrações televisivas. Em 2016, Marciano chegou a mover um processo contra o próprio filho.

Níver do dia

Paulo Miklos

músico e ator brasileiro

60 anos