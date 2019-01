Famílias se encantam com ópera ao verem filhos no palco

SMCS

Famílias que compareceram ao auditório do Teatro Guaíra (Guairinha) para ver os filhos cantarem por meio do MusicaR, na noite deste sábado (26/01), acabaram sendo apresentadas a um gênero artístico que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de apreciar com a atenção devida: a ópera. O MusicaR é um projeto de musicalização infantojuvenil da Prefeitura de Curitiba nas Regionais da cidade.

Com direção musical de Abel Rocha e artistíca de Priscila Bomfim, a performance das cerca de 70 crianças e adolescentes do MusicaR aconteceu no início da encenação de trechos selecionados da ópera de Georges Bizet. Apresentada pela primeira vez na segunda metade do século 19, a ópera conta a história da cigana Carmen.

A vez da piazada: Na versão ensaiada para o penúltimo dia de espetáculos da 36ª Oficina de Música de Curitiba, cada personagem foi interpretado por diversos cantores, alunos da Oficina. Coube às crianças e aos adolescentes cantarem em coral, no início da encenação, e empolgarem a plateia. A presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina de Castro, assistiu ao espetáculo, que poderá ser visto também neste domingo (27/1), às 17h horas, no mesmo auditório.

“Foi maravilhoso para as crianças e para quem ficou no espetáculo até o fim”, opinou a empresária Andréa Kott, que perdeu a conta de há quanto tempo não assistia a uma ópera. “Carmen foi a primeira vez mas espero ver outras”, disse ela, que é mãe de Mariana, de 10 anos, uma das primeiras participantes do MusicaR. Para ver a primogênita cantora, levou o caçula, Bruno, e o sobrinho Leonardo.

Mãe do estudante Eliseu, Márcia Machado levou o filho caçula, Heitor, e o sobrinho Gustavo para aplaudirem o garoto e também para começarem a gostar de ópera. “Que coisa mais linda as vozes e a orquestra”, exclamou. Como a família de Andréa, a de Márcia mora na Regional Bairro Novo - uma das áreas da cidade onde a Fundação Cultural e o Instituto Curitiba de Arte (Icac) oferecem o MusicaR.

Rosa Passos: Artista convidada do show de MPB realizado no grande auditório do Teatro Guaíra (Guairão) a cantora Rosa Passos entrou no palco sob aplausos do auditório lotado e não poupou elogios à Oficina de Música de Curitiba. “É algo que deveria acontecer em todo o Brasil, o tempo todo”, opinou a cantora, que foi acompanhada pelas orquestras de sopros e de cordas formada por alunos da oficina.

Descontraída, a intérprete e compositora começou sua apresentação logo após a execução de Chimarrita, do compositor e violonista paranaense Waltel Branco - uma das formas que os jovens músicos e professores encontraram de homenagear Branco durante o evento. Ele morreu no final de novembro e teve sua música escolhida para abrir o último espetáculo de MPB da Oficina.

A apresentação de Rosa Passos teve transmissão ao vivo pela página da Prefeitura na rede social Facebook. No mesmo canal, hoje, será transmitido o concerto de encerramento desta 36ª Oficina de Música de Curitiba.