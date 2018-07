Famosa por resgates no México, cadela Frida é homenageada com estátua

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A labradora Frida ficou mundialmente conhecida no ano passado, quando auxiliou nas buscas por vítimas de terremotos no México. Agora, a cadela é homenageada no estado de Puebla com uma estátua em que aparece ao lado do treinador, Israel Arauz.

Corajosa e determinada, a integrante da Marinha mexicana estava com 7 anos à época, e seu trabalho foi reconhecido pelos colegas militares e pela população, que pedia para tirar fotos com ela.

A cadela já tinha histórico de salvamentos bem-sucedidos, e também ajudou a salvar vidas em operações em outros países, como Honduras e Equador.

CUIDADOS

Antes de subir nos escombros em busca de vidas, usando seu poderoso olfato, Frida recebe óculos de proteção e botinhas.

No ano passado, seu treinador afirmou que Frida deve se aposentar agora em 2018, aos oito anos.