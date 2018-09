Famoso pelas mantas e estandartes, Arthur Bispo do Rosário tem obra tombada pelo Iphan

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta quarta-feira (19), foi tombado o acervo do artista Arthur Bispo do Rosário.

A coleção principal, agora reconhecida com patrimônio cultural do Brasil, é formada por cerca de 800 peças, entre estandartes, indumentárias, móveis, objetos. O acervo é composto por peças elaboradas com materiais como plástico, tecido, botões, linhas e sucata.

A decisão foi feita em reunião no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultura, órgão colegiado de decisão máxima do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Iphan, por sua vez, é vinculado ao Ministério da Cultura (MinC).

O artista Arthur Bispo do Rosário, sergipano morto em 1989, ganhou fama pelas suas obras confeccionadas com tecido bordado.