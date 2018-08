Famosos curtem praia em Jericoacoara antes de casamento de Klebber Toledo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jericoacoara, no Ceará, nunca recebeu tanta gente famosa de uma vez. Isso porque lá acontece, neste sábado (25), a cerimônia de casamento de Klebber Toledo, 31, e Camila Queiroz, 24, que deve reunir cerca de 300 convidados.

Nos últimos dias, diversos atores, músicos e modelos têm desembarcado na cidade para acompanhar a festa. Entre os presentes estão Vanessa Giácomo, Isabelle Drummond e Cássia Kiss.

Enquanto a cerimônia não começa, muitos dos convidados resolveram curtir as belezas naturais do local, caso de Mateus Solano e a esposa, Paula Braun, e de Flávia Alessandra.

Outros preferiram a piscina do hotel, como o cantor Di Ferrero e a modelo Isabeli Fontana, que já compartilhou nas redes sociais parte do look para a festa.

Em julho, Klebber Toledo e Camila Queiroz fizeram um ensaio fotográfico em Jericocoara. Mas foi em junho que os pombinhos se uniram oficialmente.

O casamento no civil aconteceu em junho em uma cerimônia íntima realizada em Ribeirão Preto, no interior paulista. A atriz Isabelle Drummond participou do evento como uma espécie de cerimonialista.