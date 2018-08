Famosos fazem meme com viagem de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa à Grécia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não gostaria de estar, nesse momento, aproveitando o verão nas Ilhas Gregas? A viagem de Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa para Santorini, na Grécia, virou meme nas redes sociais e diversos famosos entraram na brincadeira.

As atrizes, que estão de férias desde o final de "Deus Salve o Rei", compartilharam fotos na paisagem paradisíaca. As imagens caíram na graça de David Brazil, Otaviano Costa e até Tatá Werneck, que também esteve no folhetim das 19h com Ruy Barbosa e Marquezine.

"Obrigada por tudo, Grécia. Dia lindo na piscina", brincou a atriz e humorista. Em sua postagem, Tatá brincou com os memes. "Reencontrei os amigos Otaviano Costa e Evaristo Costa e jantamos. Mas do nada chegou uma galera na piscina mergulhando, com rostos modificados por Photoshop", brincou.

Otaviano Costa também entrou na brincadeira e compartilhou uma colagem com diversos famosos. "Invejosos dirão que é montagem, mas eu estou curtindo a Grécia com os meus queridos amigos."