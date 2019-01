Famosos lamentam morte do ator Caio Junqueira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Muita luz, muito amor no caminho do querido Caio Junqueira. Que esteja com os anjos". As palavras são da Vannessa Gerbelli, que publicou a mensagem após o falecimento do ator, nesta quarta-feira (23).

Caio Junqueira morreu nesta madrugada, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O ator, famoso por interpretar o policial Neto no filme "Tropa de Elite" (2007), morreu uma semana após sofrer um grave acidente de carro no último dia 16.

O artista tinha 42 anos, era filho do também ator Fábio Junqueira (1956-2008) e irmão de Jonas Torres.

Além de Gerbelli, outros famosos, como a atriz Danielle Winits, o cantor Evandro Mesquita e a apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV!, lamentaram a morte do ator em suas redes sociais.

"Mais uma perda! Todos dizem que cada um tem sua hora, mas a minha sensação com a morte de Caio Junqueira, nessa madrugada, aos 42 anos, é a de que ele foi chamado bem antes do tempo! Começou muito triste essa quarta!", escreveu Sonia Abrão.

"Tão cedo. Descanse em paz, Caio", disse Danielle Winits na legenda de uma foto do ator.

"Muito muito muito muito triste! Um garoto nota 1000, um puta cara, um puta ator! Vá com Deus, querido Caio!", escreveu Evandro Mesquita na mesma rede social.