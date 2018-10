Famosos ressaltam importância da democracia e pedem votos nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As eleições deste domingo (7) prometem muitos comentários dos artistas em suas redes sociais, como vem ocorrendo desde o início do processo eleitoral.

A cantora Elza Soares, 87, usou as redes sociais para lembrar aos seus seguidores sobre a importância do voto. "Hoje é o dia da festa da democracia. Por favor, pensem bem em quem vocês vão votar. Só pensar, por favor", disse a cantora, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

A cantora escreveu ainda em sua rede social para que as pessoas não joguem seu voto no lixo. "Pense. Não jogue seu voto no lixo. Hoje teremos a oportunidade de mudar o futuro do nosso país, nosso lugar de fala."

Samantha Schmutz, 39, usou as redes sociais para se manifestar contra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). A atriz publicou uma imagem com os seguintes dizeres: "Quando você defende candidato machista, misógino, homofóbico, racista, violento. Você diz mais sobre você do que sobre o seu candidato."

Ela também usou a hashtag #elenão, movimento contrário ao candidato liderado por mulheres em todo o país que recebeu apoio de artistas internacionais, como Madonna e Cher.

A atriz e apresentadora Taís Araújo, 39, votou logo pela manhã em uma escola na Barra da Tijuca. no Rio de Janeiro. Atualmente, Taís apresenta o programa PopStar, exibidos nas tardes de domingo na Globo. Em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas), a atriz divulgou apoio a duas candidatas: deputada federal Taliria Petroni e deputada estadual Mônica Francisco, ambas do PSOL, sugerindo que deve votar nelas nestas eleições.