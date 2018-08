Fantástico terá novidades em programa que celebra 45 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exatamente neste domingo (5), o "Fantástico" (Globo) celebra 45 anos de vida. Para marcar a data, o programa, além de relembrar o passado, vai anunciar novidades. A começar pela abertura, que estará reformulada. Além disso, as jornalistas Poliana Abritta e Sônia Bridi vão estrear duas séries.

Uma curiosidade sobre a história do dominical será, ainda, lembrada em reportagem de Álvaro Pereira Júnior: a primeira edição do programa, exibida em 1973, mostrou detalhes sobre criogenia, técnica de congelamento de corpos. O assunto ainda é atual e está sendo abordado na nova novela do canal, "O Tempo Não Para" (leia ao lado). Pereira Júnior viajou aos Estados Unidos para mostrar novidades e curiosidades sobre o tema.

Já a apresentadora Poliana Abritta acompanhou, ao longo de um ano, casais que desejavam ter filhos para o quadro "Fertilidade, um Projeto de Vida". "Essa série fala da realidade de 8 milhões de brasileiros que, segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, querem engravidar e não conseguem. Vamos contar a história de diversas pessoas e um pouco da minha também, já que eu me reconheço nos dilemas e angústias dos personagens", afirma Poliana.

Sônia Bridi, por sua vez, retratará suas experiências na China com a nova temporada de "Jornada da Vida", sobre o rio Yangtzé, o maior da Ásia. Ela e Paulo Zero, que já foram correspondentes em Pequim, viajaram mais de 6.000 km desde a nascente, nas montanhas do Tibete, até a foz, no mar do Sul da China. A fotografia da série é um dos destaques.

"O público vai se encantar com a beleza das imagens", garante Bruno Bernardes, diretor da atração há 19 anos.

E o primeiro grande sucesso musical apresentado pelo programa, "Gita", de Raul Seixas (1945-1989), ganhará versão com Ivete Sangalo.