Far From Alaska será a grande atração do Craft Beer Soul 2018

Redação Bem Paraná com assessoria

No país dominado pelo funk e pela música sertaneja, o rock começou a renascer com o trabalho intenso da potiguar Far From Alaska. Formada por Emmily Barreto (vocal), Rafael Brasil (guitarra), Cris Botarelli (teclado), Edu Figueira (baixo) e Lauro Kirsch (bateria), a banda, fundada em 2012, tem se destacado em shows intensos por todo país, além de receber elogios de grandes astros da música internacional. Recentemente, a Far From Alaska trabalhou com a produtora Sylvia Massy, responsável por trabalhos incríveis de bandas como Red Hot Chili Peppers e System Of A Down.

Com um currículo já invejável, a Far From Alaska desembarca em Curitiba no próximo dia 08 de dezembro para um show imperdível no Craft Beer Soul 2018, evento cervejeiro que marcará o aniversário de 8 anos da cervejaria paranaense Way Beer. No show na capital paranaense, a banda vai apresentar seu “stoner rock” marcado por riffs de guitarra bem pesados, vocais melódicos e andamento em tempo médio, que soa quase que arrastado. A Far From Alaska mescla elementos do hard rock, heavy metal, rock-psicodélico, blues-rock, acid-rock e doom metal.

O Craft Beer Soul 2018 com a Far From Alaska será realizado no dia 08 de dezembro, no Piso G11 (Roof Top) do Shopping Estação. Os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis no site www.eventbrite.com.br. Mais informação no site www.waybeer.com.br e os perfis oficiais da Way Beer no Facebook e no Instagram.