Fãs de BTS colocam anúncio no metrô para comemorar aniversário de ídolo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem esteve na estação da Luz, na linha 4-Amarela do metrô, no último mês, deve ter notado um anúncio inusitado, que deseja, em inglês, feliz aniversário a Park Jimin, cujo rosto está estampado no banner. Desconhecido para a maioria do público que passa por ali, Jimin é uma estrela mundial: é um dos integrantes do BTS, maior grupo de k-pop do mundo.

A homenagem foi encomendada por um fã-clube chinês (@jiminbar_china no Twitter) dedicado ao artista. Quem fez a articulação com o metrô paulistano e cuidou da produção do banner foram armys (nome dado às fãs do BTS) brasileiras, do fã-clube Park Jimin Brasil.

O valor de tabela para manter um painel de 3,75 m x 1,25 m no local durante um mês é de R$ 15 mil, segundo a Eletromidia, empresa que gerencia o aluguel de anúncios no local.

O banner foi instalado no dia 12 de outubro, data de aniversário do dançarino e vocalista sul-coreano (13 de outubro na Coreia do Sul, dado o fuso horário de +12 horas), e permanece ali até esta segunda, 12.

Jimin completou 23 anos -24 na Coreia do Sul, que considera que, ao nascer, os bebês já têm um ano de idade.

Nas redes sociais, fãs brasileiras posam interagindo com o anúncio. Houve quem beijasse e até quem se ajoelhasse em frente ao ídolo.

Mas por que São Paulo? Na verdade, as armys chinesas planejaram homenagens em diversos países, com a ajuda de fã-clubes internacionais.

A ação aconteceu paralelamente em cidades como Nova York, Londres, Amsterdã, Xangai, Tóquio, Manila (Filipinas), Da Nang (Vietnã), Taipé (Taiwan), Kuala Lampur (Malásia), Naypyidaw (Nyanmar) e pontos espalhados por toda a Coreia do Sul, incluindo Seul.

Fotos e vídeos do jovem de 23 anos preencheram estações de metrô, shoppings, vias movimentadas e até fachadas de prédios, como nas torres do Shangai Tower.

A contadora belenense Júlia Bizigatth, 34, líder do Park Jimin Brasil, conta que o país foi escolhido por ter uma grande quantidade de armys e São Paulo, por ser a maior metrópole.

Já a estação da Luz, intersecção entre as linhas 4-Amarela, 1-Azul, 7-Rubi e 11-Coral da CPTM, mostrou ser um local estratégico, "além de ser a estação mais bonita".

"A ideia de colocar um banner em comemoração ao aniversário do Jimin é algo feito de fã para fã. Além de festejar o dia de uma pessoa importante nas nossas vidas, é um espaço que os armys podem ir para tirar fotos, se divertir e, principalmente, celebrar um dia tão especial. A ação mostra o apreço que os fãs têm tanto pelo Jimin como pelos outros membros do grupo", diz Júlia.

Elas não têm confirmação, mas acreditam que a homenagem foi vista pelo ídolo. "Os meninos sempre ficam ligados nas redes sociais em seus aniversários, pois sabem que o fã-clube faz deste um dia único", diz Júlia.

"O BTS é muito conectado aos seus fãs pelas mídias sociais, principalmente o Twitter. Sempre tentamos chamar a atenção deles marcando o perfil oficial e dizendo que estamos felizes em apoiá-los", acrescenta a agente de despacho Sabrina Morais, 22.

As ações das fãs não se restringem a homenagens de aniversário. Com o intuito de aumentar a popularidade do septeto sul-coreano, elas organizam mutirões para reproduzir em massa os videoclipes e músicas do BTS, votar em premiações musicais asiáticas e americanas, além de pedir canções nas rádios brasileiras.