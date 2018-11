Fãs de games se encontram no principal evento do setor na América Latina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fanáticos por videogames têm encontro marcado a partir de quarta (10) na Expo Center Norte, que recebe a 11ª edição do Brasil Game Show, maior feira de jogos eletrônicos da América Latina —recebeu 317 mil visitantes em 2017. O evento vai até o dia 14/10.

Entre cosplays e profissionais renomados do setor, o BGS também serve de plataforma de lançamento de games das principais marcas, como o “Call of Duty - Black OPS” (Activision) e o “Days Gone” (Playstation).

Entre os convidados, que participam de encontro com os fãs, estão confirmados nomes como Nolan Bushnell, criador do nostálgico Atari, nos três primeiros dias do festival, e Yoshiaki Hirabayashi, que vai falar sobre seu trabalho com a franquia “Resident Evil” em todos os dias do evento.

A feira promove também campeonatos de games, incluindo os eSports, e tem área de máquinas arcade. Além disso, os visitantes podem conferir uma exposição sobre a evolução do videogame, que conta a história de quatro décadas dos jogos eletrônicos com mais de cem consoles e acessórios antigos.

Aproximadamente 320 marcas expõem seus produtos, entre elas grandes desenvolvedoras e estúdios independentes.

11ª EDIÇÃO DO BRASIL GAME SHOW

Onde: Expo Center Norte - R. José Bernardo Pinto, 1.000, Vila Guilherme, região norte de São Paulo, tel. 2224-5959

Quando: qua. (10) a dom. (14): 13h às 21h

Quanto: R$ 170. Passaporte (p/ todos os dias): R$ 599. Abertura 10/10. Ingr. p/ brasilgameshow.com.br/ingressos/