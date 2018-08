FAS reforça resgate de pessoas em situação de rua a partir desta quarta

SMCS

Cinquenta e oito pessoas em situação de rua foram encaminhadas para abrigos da Prefeitura na noite de quarta-feira (8/8) e madrugada desta quinta-feira (9/8), no primeiro dia de intensificação do trabalho de resgate social feito pela Fundação de Ação Social (FAS) em agosto.

Equipes da FAS abordaram 126 pessoas para falar dos serviços ofertados pelo município e oferecer acolhimento, mas 68 delas recusaram.

A ação intensificada faz parte da Ação Inverno – Curitiba que Acolhe e tem o objetivo de garantir a integridade das pessoas em situação de rua. A medida é adotada todas as noites em que a temperatura for igual ou menor a 9ºC.

Na ação da madrugada desta quinta, as pessoas que aceitaram abrigo foram levadas pelos educadores sociais para as casas de passagem Jardim Botânico, Rebouças, Bairro Novo e Plínio Tourinho, que juntas concentram 520 vagas de acolhimento.

Nesses espaços, os acolhidos podem tomar banho, recebem roupas limpas e podem dormir em camas quentes. São fornecidas alimentações na chegada, depois que elas são cadastradas, e na saída, no começo do dia seguinte, quando tomam café da manhã.

Acolhimento

Ao todo, Curitiba conta com 1.188 vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua em 18 unidades, sendo 12 oficias e seis conveniadas.

Do total de atendimentos, 61 foram feitos com base em solicitações que chegaram à Central 156, canal de comunicação da população com a Prefeitura. Os demais foram realizados por meio de busca ativa das equipes, que percorrem as ruas da cidade para abordar, oferecer acolhimento e garantir a integridade física das pessoas que estão em situação de rua.

Duas pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para unidades de pronto atendimento por ambulâncias do Samu.

Das 18 às 23 horas, quando o trabalho é intensificado, sete equipes estiveram nas ruas dando suporte à Central de Abordagem Social, que atende as demandas de toda a cidade 24 horas por dia.