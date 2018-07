Fátima Bernardes e Túlio Gadelha comemoram vitória da França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes e Túlio Gadelha comemoraram juntos a vitória da França contra a Croácia na final da Copa do Mundo, neste domingo (15), em um bar no Recife.

"Um dia inesquecível para as minhas sobrinhas @louanne.genisson e @thais.gns. Vive la France, que jogou muito nessa copa", escreveu a apresentadora.

"Se não pode vencê-los, junte-se a eles! Copa é isso!", disse Gadelha, que compartilhou o mesmo clique.

A foto pode ser vista no perfil oficial da apresentadora no Instagram, no seguinte endereço: https://instagram.com/fatimabernardes/.