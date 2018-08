Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem à noite de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demonstrando cada vez mais afinidade entre o casal, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha compartilharam nas redes sociais uma foto em que estão abraçadinhos. Os pombinhos curtiram à noite em São Paulo.

O namoro entre a jornalista e apresentadora com o advogado pernambucano completou nove meses no início de agosto. Os dois comemoraram com mensagens no Instagram.

“Porque hoje é quinta, dia de #tbt [quando fotos antigas são compartilhadas], dia de rever o passado. Porque hoje já temos uma história. Porque hoje faz nove meses de muitos encontros e reencontros. Juntos, sempre, apesar da distância. Que sorte a nossa", diz Fátima Bernardes.

Logo após a mensagem, Gadêlha também se declarou. “O #tbt de hoje é especial porque hoje faz 9 meses que essa papangua [quem se fantasia nas festas carnavalescas ou reisado] linda roubou meu coração", escreveu ele.