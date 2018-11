Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha tiram férias de 16 dias para comemorar um ano de namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana depois de completarem um ano de namoro, Fátima Bernardes, 56, e Túlio Gadêlha, 31, embarcaram na noite desta sexta (9) para uma viagem de duas semanas. Essa é a primeira viagem mais longa do casal, que apenas deu uma dica para onde estão indo: "Temos família lá".

"Vamos viajar, agora serão 16 dias com ela. Nunca passamos tanto tempo juntos. Dessa vez, levo uma mala maior e ela, uma menor. Aprendemos muito um com o outro. Acho que estamos cada dia mais parecidos. Ah, pra onde vamos? Não vou dizer. Uma dica? Temos família lá", escreveu Gadêlha em seu perfil no Instagram.

Antes de publicar uma foto ao lado de Fátima no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, o deputado federal eleito Túlio Gadêlha (PDT) publicou uma foto segurando seu crachá na Sala Verde do Congresso Nacional. "Se a intolerância vem do outro lado, do lado de cá 2019 será de luta, resistência e amor."

Já Fátima Bernardes terminou o programa Encontro e publicou uma foto com uma legenda mais direta: Férias, #eueele. Em julho deste ano, Fátima tirou férias ao lado das filhas e de uma amiga em Barcelona, sem Túlio Gadêlha.

Queridinhos das redes sociais, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha não têm receio de dividirem momentos de descontração com seguidores. Desde que assumiram a relação, no fim de 2017, a rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs no mundo online.

Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, os dois trocam mensagens constantemente e não economizam nas fotos românticas -e também divertidas. Nas curtas férias de janeiro deste ano, o casal animou internautas ao mostrar fotos de uma festa à fantasia em que se vestiram de Mulher-Gato e Batman.