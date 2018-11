Fátima Bernardes muda visual de Túlio Gadêlha, que concorre a deputado

Da redação

A apresentadora Fátima Bernardes, 56 anos, insistiu e conseguiu que o namorado, Túlio Gadêlha, 30, cortasse o cabelo antes do primeiro turno das eleições deste ano. Candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PDT de Pernambuco, Gadêlha estava com cabelo mullet e uma barba estilo lenhador durante quase toda a campanha. A apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes (Globo) publicou a mudança em sua rede social. “Chegou a hora...ele aceitou...vamos mudar o corte do cabelo”, escreveu Fátima, antes da mudança. Horas depois, a apresentadora publicou o novo “look” de Gadêlha, com a seguinte frase: “O cabelo mudou, mas o sorriso continua o mesmo”. A mudança, quase imperceptível, gerou vários comentários positivos. Fátima é quem está financiando a campanha de Gadêlha à Câmara.

Bizarro



Rapper tenta chutar cabeça de cantor durante show

O vocalista da banda Limp Bizkit, Fred Durst, quase levou um chute na cabeça durante um show nos Estados Unidos, no último sábado (6). Durante a apresentação, o rapper e produtor Shaggy 2 Dope invadiu o palco e deu uma “voadora” para chutar a cabeça de Durst. Só não conseguiu porque foi agarrado na hora H. Depois disso, o agressor foi carregado para fora do palco. pelos seguranças da banda. “Que covarde. Não conseguiu nem acertar”, disse Fred no microfone. Não se sabe o que motivou o rapper a tentar chutar o vocalista.

Morreu no sábado



Fãs se despedem da soprano Montserrat Caballé

Será sepultada hoje, em Barcelona, a soprano espanhola Montserrat Caballé, que morreu neste sábado (6), em Barcelona, aos 85 anos. Ela estava internada no Hospital Sant Pau, em Barcelona, desde o mês passado em decorrência de uma doença crônica, não revelada. O corpo da cantora foi velado ontem. Considerada por muitos críticos como a melhor soprano do século 20, Montserrat Caballé apresentou-se em diversos palcos mundo interpretando obras como ‘La Serva Padrona’, de Pergolesi; ‘Così Fan Tutte’, de Mozart; ‘Norma e I Puritani’, de Bellini. Em seu repertório também se destacaram ‘Il Trovatore’, ‘La Traviata’, ‘Um Ballo in Maschera’ e ‘Ainda’, todas de Giuseppe Verdi. A artista também interpretou as heroínas Isolda e Sieglinde, de Wagner, assim como as de quatro obras de Giacomo Puccini: Tosca, La Bohème, Madame Butterfly e Turandot. Ela ainda gravou o disco ‘Barcelona, com Freddie Mercury, vocalista do Queen, o que a tornou conhecida também no mundo do rock. Montserrat Caballé conquistou um prêmio Grammy e foi agracia com o Príncipe de Astúrias das Artes em 1991, a mais alta distinção concedida na Espanha.

Encontro



Will Smith perde desafio com Pelé, mas comemora encontro com ídolo

Will Smith exibiu o seu lado fã esta semana. O ator se encontrou com o ex-jogador brasileiro Pelé e postou uma ‘selfie’ com o ídolo em seu Instagram. “Ele disse que eu precisaria fazer 25 embaixadas antes de poder jantar. Eu já estou cansado e morrendo de fome, mas, pelo menos, conheci uma lenda!”, brincou o ator. Segundo a colunista Mônica Bergamo, o ator Will Smith tinha o sonho de conhecer o ex-jogador. Eles se encontraram em Nova Déli, na Índia, nesta sexta-feira (5), como palestrantes em um evento da ONG Liberatum, organização mundial que promove mudanças sociais fundada em 2001.

Saúde

Tina Turner diz que recebeu um rim do marido

A cantora Tina Turner, 78 anos, recebeu um rim doado de seu marido, Erwin Bach, 62, quando precisou passar por um transplante. Turner revelou a informação em sua mais recente biografia. ‘Tina Turner: My Love Story’, ainda só lançada em inglês. A cantora se casou com o executivo musical alemão, em 2013, mas os dois estão juntos há quase 40 anos. No livro, ela explica que sofreu de uma doença renal e que, em 2016, apenas 20% de seus rins estavam funcionando. Quando o marido dela tomou a decisão, a cantora disse que ficou assustada. “Ele ficou dizendo que queria me dar um de seus rins. Depois de tudo, eu me senti feliz, sobrecarregada e aliviada por termos sobrevivido a isso”. Segundo o jornal inglês Daily Mail, a cantora tem sofrido de uma saúde frágil.

Níver do dia

Matt Damon

ator norte-americano

48 anos