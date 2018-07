Fátima Bernardes passa férias em Barcelona com filhas e amiga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Encontro (Globo), Fátima Bernardes, 55, está aproveitando as férias ao lado das filhas e de uma amiga em Barcelona. Túlio Gadêlha, namorado de Fátima, que costuma estar ao lado dela em todas as viagens, não foi junto.

Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos com as filhas, Beatriz e Laura, e com a amiga, Patrícia Marinho, em locais turísticos da capital da Catalunha. Elas visitaram a Casa Batló, edifício modernista feito pelo arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926), e também em La Pedrera, conhecida como Casa Milà.

Vinícius Bonemer, filho da apresentadora com o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, também não viajou com a mãe. Durante as férias de Fátima, o programa Encontro será apresentado nesta semana por Patrícia Poeta. A partir do dia 30 de julho, Ana Furtado, que está afastada para se tratar de um câncer de mama, assumirá o comando da atração.