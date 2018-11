Fátima Bernardes relata episódio machista em viagem na Alemanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 56, brincou durante um vídeo feito pelo namorado, o deputado federal eleito Túlio Gadêlha, 31, com um episódio machista que viveu nesta sexta-feira (23) em viagem do casal pela Alemanha. "Estou adorando esse lugar", ironizou a apresentadora.

"Ele perguntou, acredite se quiser, se eu queria uma cerveja de homem ou de mulher. A de mulher é pequenininha e a de homem é grande. Depois ele disse que minha salsinha é menor que o dele [Túlio] porque homens precisam de mais proteína do que as mulheres", contou Fátima em vídeo postado no Instagram.

O casal também postou imagens andando de bicicleta e visitando pontos turísticos de Berlim. "E não é que teve neve e Natal antecipado nessa passagem por Berlim!", comentou a apresentadora, que também passou por Paris nas últimas semanas com o namorado. Os dois completaram um ano de namoro no início do mês.

"Nunca passamos tanto tempo juntos. Dessa vez, levo uma mala maior e ela, uma menor. Aprendemos muito um com o outro. Acho que estamos cada dia mais parecidos. Ah, pra onde vamos? Não vou dizer. Uma dica? Temos família lá", escreveu Gadêlha em ser perfil no Instagram antes de embarcarem.

Desde que assumiram a relação, no fim de 2017, a rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs no mundo online. Nas curtas férias de janeiro deste ano, o casal animou internautas ao mostrar fotos de uma festa à fantasia em que se vestiram de Mulher-Gato e Batman.