Fátima lidera com 54% no Rio Grande do Norte, diz Ibope

Folhapress

NATAL, RN (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope de intenção de voto para o segundo turno das eleições para governador do Rio Grande do Norte divulgada na noite desta quarta-feira (17) mostra a candidata Fátima Bezerra (PT) com 54% dos votos válidos, ante 46% de Carlos Eduardo (PDT).

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Se analisados os votos totais (incluindo brancos e nulos), Fátima aparece com 48% e Carlos Eduardo, com 42%. Há ainda 8% que afirmaram que votarão em branco ou anularão e 2% que estão indecisos. Nesse cenário, os candidatos estão no limite da margem de erro.

Foram entrevistadas 812 pessoas de 40 municípios do Rio Grande do Norte entre domingo (14) e terça-feira (16).

O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela Inter TV Costa Branca, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08202/2018 e no TRE com o número RN-07695/2018.

No primeiro turno, a senadora do PT alcançou 46,17% dos votos válidos e o candidato do PDT, 32,45%.