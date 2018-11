Faustão faz piada com a mulher para desmentir notícia de separação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu programa, a apresentadora Sônia Abrão disse que havia rumores de que o apresentador Fausto Silva, 68, estaria separado da mulher, Luciana Cardoso, 40.

Durante o programa de domingo (28), Domingão do Faustão, o apresentador aproveitou para dar mais sinais de que ainda está casado.

No quadro Domingão Aventura com Cristian Dimitrius sobre tubarões, Faustão fez uma piada com Luciana. "Acho que a minha mulher é tubarão também, ela sente tudo isso. Casei com um tubarão e não sabia".

Há quatro dias, o casal postou uma foto juntos com a aliança bem à mostra no Instagram. Segundo Sônia, o casamento teria acabado porque no domingo anterior, Faustão apareceu na televisão sem a aliança.

Nos comentários desta foto, fãs criticaram Sônia Abrão pela notícia falsa. "Também sou casado, quantas vezes não apenas deixei a aliança escorregar e não coloquei de volta?"

Outros ainda brincaram dizendo que a apresentadora da Rede TV! deveria se casar. Luciana, mulher de Faustão, aproveitou a piada e respondeu: "Vou arrumar uns pretendentes".

Sônia não gostou do comentário e rebateu no seu programa. "Eu não gosto de expor minha vida pessoal. Eu não tenho a mínima sorte no jogo. Mas tive muita sorte no amor. Eu sempre tive todos os homens que eu quis", disse.