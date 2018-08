'Faustão já me disse que sou a próxima Hebe', afirma Claudia Raia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia, 51, já passou por todos os estilos de dramaturgia na televisão, foi uma das percussoras do teatro musical e agora é curadora do _Teatral (espaço Teatral), inaugurado no último dia 9. Além de tudo isso, ela não nega que pode ser apresentadora de televisão.

"Olha, eu sou boa nisso! Gosto de fazer coisas ao vivo, com gente, com humor ácido. O Faustão me fala há 30 anos que eu sou a nova Hebe Camargo. Tenho vontade sim de ter um programa, mas ando muito ocupada, não é? Eu gosto muito de representar, então eu fico um pouco agarrada a isso e não dá tempo", afirma a atriz, que está no elenco do espetáculo "Chaplin, o Musical" e já escalada para a novela das sete, "Rio 90 Graus".

Claudia diz que ainda não tornou realidade nem metade dos seus sonhos. "Eu ficaria aqui dias falando em tudo o que eu tenho vontade de fazer, e já estou plantando muitas ideias. Eu faço produção de teatro desde os meus 19 anos, época em que ninguém achava que musicais seriam uma realidade no país", lembra Claudia. "Não sou especial, mas faz parte da minha personalidade fazer as coisas acontecerem. Gosto de ter ideias e botá-las para funcionar", afirma Claudia.

Na vida pessoa, a atriz casada hoje com o ator Jarbas Homem de Mello, 48, diz que sempre reserva um momento para ficar ao lado dos filhos, Enzo Celulari, 21, e Sophia Raia, 15, ambos filhos do ator Edson Celulari, 60. "Meus filhos estão crescendo e o mundo começa a levá-los, a gente vai se afastando e já não passamos tanto tempo juntos. Por isso, todos os anos, eu faço uma viagem só nos três para conviver 24 horas, fazer coisas juntos, sonhar juntos" diz Claudia. "Está sempre combinado que as viagens mais loucas são com a mãe, as outras ficam com o pai", brinca a atriz.