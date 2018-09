Favoritos são eliminados na semifinal do The Voice Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerados favoritos para levar o prêmio do The Voice Brasil, Priscila Tossan e Murillo Bispo foram eliminados do programa nesta terça-feira (25) durante as semifinais. Murillo chegou a conseguir mais votos do público, mas acabou perdendo a vantagem com os 20 pontos dados por Carlinhos Brown a sua concorrente, Erika Natuza.

Assim, seguem para a final do programa: Isa Guerra, pelo time Lulu Santos; Kevin Ndjana, pelo time Ivete Sangalo; Erika Natuza, pelo time Brown; e Leo Pain, pelo time Michel Teló. Os outros dois semifinalistas que deixaram o programa nesta terça são: Edson Carlos e Laís Yasmin.

Priscila Tossan, 28, foi, por mais uma semana, a concorrente mais buscada na internet, segundo levantamento feito pelo Google. Na primeira semana de setembro, ela concentrou 72,5% das buscas por participantes do programa. Já Murillo Bispo foi elogiado por Anitta na semana passada: "É um artista pronto", disse a cantora.

Com a definição dos finalistas, a decisão pelo campeão ficará por conta do voto popular e será anunciada na próxima quinta-feira (27). O vencedor vai ganhar R$ 500 mil e a produção de um álbum. O programa já tem uma nova temporada confirmada para 2019. As inscrições foram encerradas na última semana.