Fazenda de SP suspeita que premiada em sorteio fraudou Nota Fiscal Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual da Fazenda bloqueou o prêmio de R$ 500 mil da Nota Fiscal Paulista de uma consumidora da cidade de Indaiatuba devido à suspeita de irregularidade.

De acordo com informações da secretaria, quase todas as compras registradas pela contemplada em seu CPF eram de uma determinada rede de postos de combustível e foram realizadas em sequência, o que indicaria alguma forma de fraude. O prêmio será liberado apenas após auditoria.

No sorteio de número 118, o maior prêmio, de R$ 1 milhão, saiu para um homem de 55 anos, do bairro de Parque Fernanda, na cidade de São Paulo.

O resultado está disponível no site da Fazenda do estado de São Paulo. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 118.