Fazenda Rio Grande comemora aumento da renda per capita em seu aniversário

Redação Bem Paraná, com assessoria

Fazenda Rio Grande completa 29 anos neste sábado (26), com bons resultados em sua economia e indicando um dinamismo no crescimento industrial. Como resultado dessa política industrial, os dados do mais recente balanço do IBGE sobre Renda Per Capita mostram um crescimento de 10 % ao passar dos R$ 19,076 mil de 2015 para R$ 21,9 mil em 2016. Com a chegada dos novos investidores, a população deve manter essa tendência de crescimento.

Para marcar o aniversário, será entregue o Parque Verde totalmente revitalizado. O local estará aberto ao público a partir das 9 horas, quando haverá uma caminhada por toda sua extensão, a colocação de uma pedra fundamental (uma espécie de cápsula do tempo).

Em seguida a população contará com atividades artísticas, culturais, gastronômicas e esportivas.

A Banda Escola Municipal fará uma apresentação às 14h30, antes do Ato Oficial com o prefeito Marcio Wozniack, previsto para as 15 horas.

"O Parque revitalizado é um antigo sonho de muitos moradores e mostra também nosso compromisso com o meio ambiente, o lazer, esporte e a família, é o segundo grande espaço de convivência que alia a natureza e o esporte (o primeiro foi o Centro Multieventos)", comentou o prefeito.

Com relação ao crescimento industrial e posterior ganho também da população, Marcio ressaltou as empresas que estão chegando, como as redes Havan e Mufatto, além de novas indústrias que irão gerar empregos e mais renda.

"Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, ao qual estamos começando a colher os bons resultados, garantindo emprego, educação, melhor renda para que todos tenham oportunidades e também possam empreender", disse.

A Prefeitura também deve entregar a Escola Rubia Mara da Cruz Pacheco e a Escola Municipal Lucelia Scheffer (parceria com o Grupo Marista) nos próximos dias, assim como a Unidade de Saúde São Sebastião, a ser inaugurada no final do mês.

A festa de aniversário será estendida até domingo, mas no sábado o encerramento ficará por conta da Big Time Orchestra.