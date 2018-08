Fazenda Rio Grande não tem homicídios há mais de 60 dias

Antonio Trajano

Fazenda Rio Grande está sem homicídios desde o dia 5 de junho. O secretário de Defesa Social do município, Capitão Feitosa, credita essa boa fase aos trabalhos preventivos que têm sido desenvolvidos no município, além das ações conjuntas com outras forças de segurança, como a Polícia Militar. O último crime de homicídio ocorreu no dia 5 de junho e desde então não foram registradas ocorrências dessa natureza.

“Estamos fazendo um trabalho muito intenso, assim como, melhorando cada vez mais nossa área de Inteligência e isso tem inibido possíveis criminosos”, disse.

O prefeito Marcio Wozniak ressaltou de forma positiva esse número e disse que é resultado de um trabalho conjunto entre as forças de segurança e principalmente a atuação com prevenção.

“A população sente a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, das outras forças que auxiliam no combate à criminalidade e isso começa a mostrar de forma constante essa queda no índice de violência”, analisou.

Em maio, um relatório da Polícia Militar já apontava essa tendência de queda, mostrando que de janeiro a maio deste ano já havia sido reduzido 46% do número de homicídio na cidade.

“A presença da Guarda nas ruas, com mais viaturas, mais agentes, além dos policiais militares reduzem a incidência de crimes e isso cria um círculo virtuoso em que chegamos a essa redução”, comentou.

O relatório divulgado em maio apontou que a maior queda na criminalidade esteve no número de homicídios, com redução de 46% de janeiro a maio de 2018 em relação ao mesmo período no ano passado.

Outros índices que caíram no município entre janeiro e maio deste ano em comparação a igual período de 2017 foi o de roubos, que caiu 35%. Os casos de furtos reduzriam 22% neste ano e as apreensões de drogas cairam 105%. A apreensão de armas também teve queda — 25%.