Federação divulga a tabela do Campeonato Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta quarta-feira a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista de 2019. O começo da competição será no dia 20 de janeiro, um domingo.

A primeira rodada terá o atual campeão, o Corinthians, contra o São Caetano, enquanto o São Paulo pega o Mirassol e o Santos hospeda a Ferroviária. Vice em 2018, o Palmeiras estreia fora de casa contra o Red Bull.

Sem ainda horário definido, a Federação Paulista de futebol definiu a primeira rodada ainda com mais quatro partidas: Bragantino x Guarani, Ituano x Novorizontino, Ponte Preta x Oeste, e Botafogo x São Bento.

No dia 27 de janeiro, na terceira rodada, o Santos será o mandante no clássico contra o São Paulo, o primeiro do Paulistão-2019.

A fase de classificação será realizada em 12 rodadas, com seu término previsto para o dia 20 de março.

Nesta primeira fase, as equipes, divididas em quatro grupos, irão enfrentar só os times da outras chaves.

Os dois primeiros colocados de cada um dos grupos jogarão as quartas de final nos dias 24 e 31 de março.

Quem se classificar na série mata-mata jogará as semifinais nos dias 3 e 7 de abril. As duas partidas decisivas pelo título serão nos dias 14 e 21 de abril.