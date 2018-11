Federação divulga tabela do Paranaense; primeiro Atletiba será na 4ª rodada

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paranaense de Futebol) divulgou a tabela do Estadual 2019. O atual campeão Atlético-PR estreará em partida isolada no dia 19 de janeiro, um sábado, contra o Recreativo de Cascavel —a cidade terá dois clubes na primeira divisão neste ano.

O Coritiba, vice em 2018, inicia o campeonato em Foz do Iguaçu contra os donos da casa. Atual campeão brasileiro da Série C, o Operário visitará o Paraná, que foi rebaixado da Série A neste ano —ambos se enfrentarão na Série B nacional de 2019, assim como o Coritiba e o Londrina, que visita o Cianorte.

O campeonato ainda terá as participações de FC Cascavel e Toledo, que fazem um dérbi regional, e Maringá e Rio Branco.

O clássico Atletiba do primeiro turno será na 4ª rodada, com mando do Atlético-PR na Arena da Baixada. Em 2018, os rivais só se enfrentaram no Estadual, ambos com times B, com duas vitórias atleticanas e uma coxa-branca. Os atleticanos vão repetir a estratégia em 2019; o Coritiba ainda não definiu seus planos.

As 12 equipes estão divididas em dois grupos. No primeiro turno, Taça Barcimio Sicupira, os times enfrentam as equipes da outra chave. Os dois melhores fazem semifinal em jogo único dentro do próprio grupo; no segundo turno, Taça Dirceu Kruger, o cenário se inverte: os times jogam dentro da chave e fazem semifinal contra os adversários do outro grupo.

Os campeões de turno se enfrentam na decisão; se uma mesma equipe ganhar os dois turnos, será declarada campeã.

Confira a 1ª Rodada:

Sábado – 19/01

17h – Atlético x Recreativo

Domingo – 20/01

17h – Foz x Coritiba

17h – FC Cascavel x Toledo

17h – Paraná x Operário

17h – Cianorte x Londrina

17h – Maringá x Rio Branco