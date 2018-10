Fedor vence Sonnen na semifinal do GP dos pesados do Bellator

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo pela semifinal do GP dos pesados do Bellator, o russo Fedor Emelianenko levou a melhor e nocauteou o norte-americano Chael Sonnen ainda no primeiro round, aos 4min46s.

Com a vitória, Fedor vai enfrentará o lutador americano Ryan Bader na final do GP dos pesados. O combate vai acontecer no dia 26 de janeiro, na Califórnia, nos EUA.

Nos primeiros minutos do round, Fedor acertou um cruzado no queixo do norte-americano, que caiu no chão. Sonnen chamou a briga para o solo, mas o russo evitou.

Durante os minutos finais do duelo, Sonnen aplicou um double leg, mas o russo conseguiu se soltar e ficou em pé. Dai em diante, Fedor aplicou vários socos, que deixou o norte-americano sem combate, o que levou a derrota.