Feijão bate sueco Christian Lindell e conquista o ITF Future de São Paulo de tênis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista João Souza conquistou o título do ITF Future de São Paulo, neste domingo (11), e confirmou o seu favoritismo. O brasileiro venceu o sueco Christian Lindell com parciais de 6/1 e 7/6(4).

A disputa foi realizada nas quadras de saibro do Clube Paineiras do Morumby, com premiação de 15 mil dólares.

Após um jogo tenso na semifinal contra Nicolas Santos, Souza não teve dificuldades neste domingo e dominou a maioria dos pontos do primeiro set. No segundo set, manteve o bom desempenho e derrotou o sueco.

DUPLAS

Na partida entre duplas, os gaúchos Oscar Gutierrez e Rafael Matos foram campeões do torneio ao baterem Caio Silva e Thales Turini por 3/6, 7/5 e 10-8.