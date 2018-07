Feijoada do Beto Carrero

Há 15 anos, João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero, realizava mais um de seus inúmeros sonhos. No dia 8 de julho de 2003 nascia o Instituto Beto Carrero, uma instituição de caráter filantrópico, que desenvolve ações por meio de projetos de responsabilidade social nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte, meio ambiente, geração de trabalho e renda. Em 2018, o Instituto comemora 15 anos com uma programação especial que inclui uma Feijoada Beneficente. O evento está marcado para o primeiro domingo de julho (8/7), às 12h. A feijoada será realizada no Kartódromo Internacional Beto Carrero e os convites serão vendidos na hora no próprio Kartódromo, antecipadamente no Instituto ou através dos telefones: (47) 9-9112-2323 ou (47) 9-8813-7145. O valor do convite beneficente é R$ 50 e dá direito a uma caipirinha, já o valor para crianças de 8 a 12 anos é R$ 25.

