Feira Amigo Bicho já promoveu a adoção de 150 animais desde 2017

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Curitiba fará neste mês de maio mais uma edição da feira Amigo Bicho, de adoção de animais. As inscrições para participação de ONGs ligadas à causa da proteção animal e protetores independentes seguem abertas até o dia 24 de maio. A feira Amigo Bicho será feita no estacionamento do Parque Barigui, no dia 26 de maio, das 10 às 16 horas.

As informações para inscrição (nome do protetor ou ONG, CPF ou CNPJ, telefone para contato; e a quantidade de animais) devem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected] O horário limite é 17 horas do dia 24. Os cães devem estar castrados, vacinados e desverminados. Os responsáveis terão que levar cercadinho, jornal, ração e água.

De 2017 até agora cerca de 150 animais já foram adotados em feiras promovidas ou apoiadas pela Rede de Proteção Animal. Outra opção para quem quer adotar um animal abandonado é procurar diretamente o Centro de Referência de Animais em Risco, que fica na CIC. O CRAR funciona também aos sábados e domingos.

Durante os eventos, é feita a identificação com microchip para animais adotados nos eventos.