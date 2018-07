Feira Animal terá ação de micrichipagem e adoção de cães e gatos

Da Redação Bem Paraná

A Expopet, feira de produtos para animais no Expo Renault Barigui, também terá um espaço para a adoção de cães e gatos. Os cerca de 80 animais disponíveis serão levados por protetores e organizações parceiros da Rede de Proteção Animal da Prefeitura. O evento acontece de hoje a domingo, das 13 às 18 horas.

Veterinários da Prefeitura estarão no local para dar orientações sobre guarda responsável e contra os maus-tratos aos animais. Eles farão, ainda, a colocação de microchips nos cães e gatos que forem adotados.

“A identificação é uma segurança para o animal e para o tutor. Isso aumenta a possibilidade de identificação e de se encontrar animais perdidos ou abandonados”, explica a chefe da Rede de Proteção Animal, Vivien Midori Morikawa.

Após a aplicação do microchip – um processo rápido e indolor – é preciso que o tutor complete o cadastro no site da Rede.

Castração

Outro programa da Prefeitura de Curitiba é a castração gratuita de cães e gatos. Ao completar um ano neste mês, o programa superou meta de atender 15 mil animais pelos castramóveis e clínicas credenciadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 12 meses foi cumprida em maio, com dez meses de funcionamento de programa. Hoje, já são 19 mil cães e gatos castrados.