Feira Art Dubai 2019 terá seção dedicada à América Latina e flerte com sul global

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em, 2019, a Art Dubai lançará um olhar em direção ao sul global. A organização anunciou as galerias e os trabalhos que serão exibidos na 13ª edição do festival de arte, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de março do ano que vem.

Serão ao todo 41 galerias, divididas em quatro seções: "Contemporâneo", "Moderno", "Residentes" e "Bawwaba".

Esta última é a mais nova seção da feira, que exibirá dez trabalhos individuais, todos eles relacionados de alguma forma com América Latina, Oriente Médio, África e sul e centro da Ásia. "Bawwaba" significa "porta de entrada" em árabe. São dois os artistas brasileiros: Ana Mazzei, e Marcelo Moscheta. Eles representaram, respectivamente a Galerie Emmanuel Hervé, de Paris, e a Galeria Vermelho, de São Paulo.

A seção "Residentes" tem como curadoras a brasileira Fernanda Brenner, fundadora do espaço Pivô, em São Paulo, e Munira Al Sayegh, dos Emirados Árabes Unidos. O foco em 2019 é América Latina. Entre os artistas brasileiros, estão Laura Lima, Rodolpho Parigi, Luiz Roque, Flora Rebello e Alexandre da Cunha.

As galerias brasileiras representadas são A Gentil Carioca, Casa Triângulo, Mendes Wood DM (também em Bruxelas e Nova York), Galeria Pilar e Galeria Luisa Strina.