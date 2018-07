Feira boutique vira vitrine para marcas curitibanas

Bem Paraná



A segunda edição da Feira Cute Cute, que trabalha exclusivamente com produtos de marcas curitibanas, já tem nova data agendada. Neste ano, a mostra será de 12 a 15 de abril, no Concept Hall. Realizada pela We Do Prime, a feira trouxe a Curitiba o conceito boutique muito comum no eixo Rio-São Paulo. E a resposta do público da capital paranaense foi positiva, mais de cinco mil pessoas circularam pelo evento, número que deve ter um crescimento expressivo na edição deste ano.

Esses dados são muito positivos, porque Curitiba tem um potencial gigantesco no setor. Somos berço de empresas que vem se destacando e que precisam de espaço para expor seu produto, conta Tassia Fraguas, diretora da We do Prime.

A curadoria da mostra trabalha com a garimpagem destas novas empresas para levar esses expositores para a feira e, assim, apresentá-las ao público. Priorizamos expositores diferenciados para participar do evento, esse é um dos nossos diferenciais. Trazemos marcas autorais, novidades e tendências em produtos para bebês, gestantes e crianças de até 8 anos e isso é feito através de pesquisas, conta Flavia Polidoro, sócia da We Do Prime.

Um desses expositores é a Letícia Delespinasse, proprietária da Ma Ma Vie, marca de roupas adulto e infantil, que marcou presença na edição do ano passado e já confirmou seu stand para 2018. Participar de feiras como a Cute Cute ou semelhantes é uma forma mais rápida de se fazer conhecer, é realmente uma forma efetiva de divulgação, conta ela que atestou ter tido um faturamento além da expectativa nos dias de feira e também de fidelização de clientes. Não foi só o resultado em quatro dias de feira, conseguimos trazer o cliente para nossa loja, ou seja, conseguimos ampliar nossa carteira de clientes, explica Leticia.

Claudia Matos, da Bolsa Bebê, empresa de malas, bolsas e frasqueiras, conta que participar da Feira Cute Cute também superou a expectativa da empresa. Acreditamos e fomos surpreendidas porque tivemos um retorno com lucro dentro e fora da feira. Conseguimos manter os clientes que nos procuram até hoje, relata ela, que já garantiu sua participação nessa edição.

Quem tem esse perfil e ficou interessado em participar como expositor, ainda pode fazer contato através do email [email protected] Já quem aguarda para visitar e descobrir as novidades pode seguir as redes sociais @feiracutecute para acompanhar horários e programação. A entrada para o dia do evento tem custo de R$ 10 por pessoa e criança de até 12 anos não paga.