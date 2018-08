Feira de vinil em Curitiba é uma opção para encontrar o presente para este Dia dos Pais

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Feira Vinil Vivo chega na sua décima edição em parceria com a Nova Garagem em uma data especial: o Dia dos Pais. Além de todo o acervo de discos e lembranças vintage da loja inteira, quem vier vai poder conferir expositores de vinil do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Para passar o dia comprando boa música pro seu pai e provar chopes artesanais e Arepa Burguer, que são hambúrgueres diferentes servidos dentro de arepas (massa de milho branco colombiano sem glúten).

Pais musicais

Para o jornalista e organizador do encontro Aroldo Glomb, o disco de vinil é uma das melhores opções para dar de presente aos pais que adoram música: "Tem o lado musical e tem o lado pessoal também. Dar um disco do artista preferido de seu pai é um sinal de que o filho se importa e conhece muito bem o seu velho! Podemos dizer que é um dia dos pais com um presente criativo para aqueles que possuem pais que gostam muito de música e tem um passado do rock 'n' roll ou de curtir show e músicas na juventude."

E quem gosta de discos de vinil e é pai, a feira também é uma boa opção - e Aroldo dá o caminho das pedras: "É simples. Basta ir com a esposa e com o filho e deixar que eles comprem o seu presente lá. Quer dica melhor para ganhar aquele Led Zeppelin que está faltando na coleção ou mesmo um Miles Davis ao vivo?" complementa.

Camisas, canecas e produtos para limpar discos também fazem parte da feira

A feira terá também canecas personalizadas, camisetas de bandas e o Lucky Diamond, um produto que consegue limpar discos de vinil e tirar estática e corrigir pequenos "pulos" que a agulha possa dar no disco: "Este é um produto sensacional também pois é inovador e ajuda a cuidar da vida longa do disco. Eu mesmo uso para dar aquele tapa na minha coleção e o resultado é muito bom. Por ser encontrado apenas nas feiras e pela Internet, a feira passa a ser uma boa opção para adquirir o produto" completa Glomb.

Arepa Burguer

As Obleas Originales fizeram uma parceria com a Vinil Vivo e levarão para a 10ª Feira Vinil Vivo - Happy Father’s Day as Arepas Burguer, um delicioso hambúrguer gourmet servido dentro de uma Arepa colombiana: "A arepa é uma massa artesanal feita 100% com Peto (Milho Branco Colombiano), sem farinha, sem conservantes e sem glúten. Na Arepa Burguer, a arepa substitui o pão, dando mais sabor ao hambúrguer" explica Aroldo.

Neste encontro será possível saborear Arepa Burguer nas versões tradicional, com bacon, chedar e a opção com linguiça artesanal uruguaia.

Serviço

10ª Feira Vinil Vivo - Happy Father’s Day

Quando: Sábado, 11 de agosto às 10:00 – 18:00

Onde: Nova Garagem - Rua México, 808, Curitiba

Link do evento:

https://www.facebook.com/events/1728674147223660/