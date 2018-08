Feira fica mais barata e ajuda a segurar a inflação em julho

Da Redação Bem Paraná

Alimentos e bebidas tiveram queda de preços de 0,12% em julho. O grupo de despesas, que havia apresentado alta de preços de 2,03% no mês anterior, foi um dos principais responsáveis pelo recuo da taxa oficial de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho para julho. Segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA, que é considerado pelo governo federal a inflação oficial do país, recuou de 1,26% em junho para 0,33% em julho.

Este recuou era esperado, já que a cesta básica, divulgada no começo da semana, também havia apresentado queda em 19 capitais, inclusive Curitiba., onde o índice caiu 5,12%. A maior contribuição veio dos produtos da “feira”. No caso da Capital do Paraná, o preço do tomate caiu -28,38%, a batata -22,18% e a banana -10,62%. No cenário nacional destacaram-se a cebola (-33,5%), batata-inglesa (-28,14%), tomate (-27,65%) e frutas (-5,55%), também compnentes das feiras.

R$ 1,79

Endereços de alimentos frescos a preços convidativos, os Sacolões da Família e o programa Nossa Feira da Prefeitura de Curitiba lançaram uma nova promoção. Às quartas-feiras, as 15 unidades dos sacolões e as duas no Nossa Feira vão comercializar frutas, verduras e hortaliças a R$ 1,79 o quilo. Ontem foi o primeiro dia da promoção.

Atualmente, o preço máximo dos produtos é R$ 2,29 o quilo. No entanto, dos 15 Sacolões da Família, oito já comercializam frutas e verduras a R$ 1,99 o quilo.

A promoção é para 23 variedades de frutas, verduras e hortaliças, que são os produtos da chamada pauta básica. Eles representam cerca de 75% de tudo o que é vendido nos sacolões e aproximadamente 90% do que é oferecido no Nossa Feira.