Feira Parte começa 10ª edição com 45 galerias de arte em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 10ª edição da feira Parte, criada com o objetivo de abrir espaço para novos artistas, começa nesta quarta (7) com 45 galerias, sendo 18 fora de fora de São Paulo -entre elas está a portenha Buenos Aires Fine Arts.

Na seção Coletivos, que expõe trabalhos de grupos independentes, estreiam na programação o Coletivo da Praça, o Coletivo Átomo e a Casa Nubam.

Já na seção Solos, voltada à apresentação de mostras individuais, com curadoria de Douglas de Freitas, o destaque vai para os artistas Laura Belém e Ivan Grilo.

Com ingressos a R$ 20, a feira acontece até 11/11 no Clube A Hebraica (r. Dr. Alberto C. de Melo Neto, 115), de qui. a sáb, das 14h às 21h, e dom., das 11 às 19h.