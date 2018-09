Feiras da Primavera das praças Osório e Santos Andrade começam no sábado

SMCS

Contagem regressiva para o fim do inverno e quem mora ou visita Curitiba terá mais dois bons motivos para passar pelo Centro da cidade a partir deste fim de semana. No próximo sábado (22/9), primeiro dia da primavera (a partir das 22h54), começam as tradicionais Feiras Especiais da Primavera e Criança da Prefeitura nas praças Osório e Santos Andrade.

As barracas vão reunir artesanato e culinária locais, além de lembranças criativas e lúdicas com temática de flores e para presentear os pequenos no Dia das Crianças (12/10). As feiras vão até 11 de outubro.

Serão 69 bancas - 59 na Praça Osório e 10 na Santos Andrade - que irão comercializar vestuário de meia estação e itens artesanais, inclusive de instituições beneficentes. Também não poderiam faltar bancas repletas de comidinhas e bebidas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta. Barraquinhas de artesanato culinário, com pães, geleias, mel, chocolate, bolachas e biscoitos, e de oficinas de artesãos e de programas da Prefeitura também fazem parte das feiras.

"Dedoches"

Os dois diferenciais das feiras, é claro, serão os artigos com temática de flores e sugestões de lembranças para a criançada. A artesã Graciela Goncho vai expor, na Praça Osório, seus lúdicos e divertidos “dedoches” (fantoches de dedos), bem como seus livros de história em tecido sensoriais. Ambos poderão ser boas opções para presentear no Dia das Crianças.

“Os ‘dedoches’ ajudam no aprendizado e no desenvolvimento da criança, pois além de serem uma forma muito legal de inserir a leitura no cotidiano delas, ajudam a estimular a imaginação e a criatividade”, explica a expositora, que começou a confeccionar os fantoches de dedos e os livros em tecido para o filho Guilherme, hoje com 7 anos.

Já os livros sensoriais de Graciela, que também expõe aos domingo, no Largo da Ordem, se valem das diferentes sensações proporcionadas pelas formas, cores, texturas e letras das figuras feitas em tecido (roupas, ambientes da casa e alimentos, por exemplo), para estimular a criança a desenvolver o raciocínio lógico, a memória, a atenção, a concentração e a coordenação motora, além de educar brincando, porque simula atividades do dia a dia.

Entre os expositores com temática flores, está Rosena Coberllini, que irá vender na Osório seus verdadeiros minijardins em vasos de pedra e cerâmica. As composições têm boa parte das plantas e flores cultivada na chácara da artesã em Pinhais. “Vamos expor vasos com suculentas, cactos, orquídeas, folhagens, rosa do deserto ou antúrio”, conta Rosena, que usa rústicos vasos de pedra criados pelo marido, o artista plástico Luciano Corbellini. As peças criadas pela família também podem ser vistas todos os domingo na Feira do Largo da Ordem.

Seleção criteriosa

Marily Pires Lessnau, coordenadora das feiras de arte e de artesanato da Prefeitura, destaca que todos os produtos expostos nas Feiras da Primavera e Criança são criteriosamente selecionados pelo Instituto Municipal de Turismo. “Obrigatoriamente, eles precisam seguir a temática da estação e comprovar a qualidade de artigos e itens artesanais”, observa ela.

Em relação à culinária oferecida nas feiras, Marily salienta que os comerciantes selecionados têm licença sanitária e participaram de cursos de Boa Prática de Manipulação de Alimentos. “A população pode ficar tranquila quanto à procedência e saborear tanto os pratos típicos como as bebidas e comidinhas”, completa.

Serviço: Feiras Especiais da Primavera e Criança de Curitiba

Data: de sábado (22/9) a 11 de outubro

Locais: Praças Osório e Santos Andrade

Horários: Na Osório, as barracas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 19h30. Na Santos Andrade, haverá feira de segunda a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 14h às 18h.