Feiras da Primavera das praças Osório e Santos Andrade já começaram e funcionam até as 21 horas

Contagem regressiva para o fim do inverno e quem mora ou visita Curitiba terá mais dois bons motivos para passar pelo Centro da cidade a partir deste fim de semana. Neste sábado (22/9), começaram as tradicionais Feiras Especiais da Primavera e Criança da Prefeitura nas praças Osório e Santos Andrade. As feiras funcionam até as 21 horas de segunda a sábado e aos domingos até 19h30.

As barracas reúnem artesanato e culinária locais, além de lembranças criativas e lúdicas com temática de flores e para presentear os pequenos no Dia das Crianças (12/10). As feiras vão até 11 de outubro.

São 69 bancas - 59 na Praça Osório e 10 na Santos Andrade - que comercializam vestuário de meia estação e itens artesanais, inclusive de instituições beneficentes. Também não poderiam faltar bancas repletas de comidinhas e bebidas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta. Barraquinhas de artesanato culinário, com pães, geleias, mel, chocolate, bolachas e biscoitos, e de oficinas de artesãos e de programas da Prefeitura também fazem parte das feiras.

Serviço: Feiras Especiais da Primavera e Criança de Curitiba

Data: de sábado (22/9) a 11 de outubro

Locais: Praças Osório e Santos Andrade

Horários: Na Osório, as barracas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 19h30. Na Santos Andrade, haverá feira de segunda a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 14h às 18h.