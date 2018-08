Feiras livres de Curitiba têm alimentos a até R$ 0,98 o quilo até domingo

SMCS

Para comemorar o Dia do Feirante, que será celebrado no próximo sábado (25/8), comerciantes de cinco feiras diurnas de Curitiba vão oferecer 11 alimentos com preços especiais durante esta semana. A partir de quarta (22/8) até domingo (26/8), a melancia custará R$ 0,99 o quilo, a cebola será vendida por R$ 0,98 o quilo, a batata será oferecida por R$ 0,98 o quilo, a laranja suco terá o preço de R$ 1,49 o quilo e o feijão preto será ofertado por R$ 3 o quilo.

Durante os cinco dias da promoção, também terão preços reduzidos os ovos vermelhos (30 unidades por R$ 15) e branco (30 unidades por R$ 10), o filé de peixe abrótea (R$ 24,90 o quilo), a coxinha e asa de frango (R$ 9,90 o quilo), o queijo parmesão uruguaio (R$ 59 a peça) e o queijo gorgonzola (R$ 39 a peça).

Os feirantes irão oferecer ainda descontos de até 50% em itens de inverno, como casacos de lá, que terão o preço reduzido de R$ 190 para R$ 160. Roupas e camas para pet terão redução de 15% e 10% nos preços, respectivamente. Já os cosméticos terão um desconto de 10% no período.

A promoção em comemoração ao Dia do Feirante irá ocorrer, a partir desta quarta-feira (22/8), na feira do São Francisco (Rua David Carneiro, entre ruas Duque de Caxias e Nilo Peçanha); na quinta-feira (23/8), na feira do Ahú (Rua Colombo, entre ruas Manoel Eufrásio e São Sebastião); na sexta-feira (24/8), na feira do Água Verde (Rua Coronel Dulcídio entre Rua Petit Carneiro e Avenida Água Verde); no sábado (25/8), na feira do Alto da Glória (Rua Alberto Bolinger, entre as ruas Augusto Stresser e Itupava ); e no domingo (26/8), na feira do Prado Velho (Rua Francisco Nunes, entre ruas Chile e Brasílio Itiberê).

Todos os pontos funcionam pela manhã e os horários de cada um deles podem ser conferidos no site da Prefeitura.

De livres a gastronômicas

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), oferece 89 feiras para a população da capital. São oito diferentes categorias de feiras – livres, noturnas, gastronômicas, do Litoral, orgânicas, Direto da Roça, Ponto de Pescado e Nossa Feira - que passam por um rigoroso e periódico monitoramento realizado pela Gerência Técnica de Controle de Qualidade da Smab.

Para Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, o Dia do Feirante, que será comemorado no próximo sábado, é uma homenagem mais do que merecida a esses profissionais que mantêm a tradição de um dos ofícios mais antigos da humanidade. “Eles acordam de madrugada para montar as barracas e organizar os alimentos com todo o carinho e ainda têm um sorriso no rosto, além do astral lá em cima, para oferecer aos clientes alimentos frescos e saudáveis”, disse Gusi.

Confira as opções de feiras:

Feiras Livres

São 39 pontos vendendo hortifrutigranjeiros convencionais e que ocorrem de terça-feira a domingo, no horário da manhã (há algumas variações de horários).

Feiras Noturnas

São 14 pontos, comercializando diferentes estilos de pratos preparados e hortifrutigranjeiros convencionais, de terça-feira a sexta-feira, das 17h às 22h.

Feiras Gastronômicas

São quatro pontos, oferecendo para o público apenas diferentes estilos de pratos preparados, de quinta-feira a sábado, das 17h às 22h (Cristo Rei e Capão Raso) e das 12h às 21h (Batel). A mais nova é a Feira Gastronômica do Futebol que ocorre, em todos os dias de jogos, no Estádio Couto Pereira.

Feiras Orgânicas

Do total de 14 pontos, 12 oferecem alimentos livres de agrotóxicos, pela manhã, às terças, quartas, quintas e sábados. Apenas as feiras do Ahú e do Cristo Rei são noturnas, das 17h às 21h.

Nossa Feira

São 10 pontos que vendem, de segunda a sexta, produtos de agricultores familiares da Grande Curitiba diretamente para o consumidor ao preço único de R$ 2,29 o quilo (as quartas, 1,79 o quilo). Além disso, os pontos contam com bancas de pastel, pamonha, pescado, frios e petiscos. As feiras ocorrem a partir das 16h (alguns pontos a partir das 17h) até 20h, de segunda a sexta-feira.

Feira do Litoral

A venda de frutos do mar e outros produtos do litoral ocorre todo sábado, na Praça 19 de Dezembro, das 7h às 14h.

Direto da Roça

São seis pontos no total, que vendem alimentos e pescados em vários bairros da capital aos sábados e domingos.

Ponto de Pescado

O ponto está localizado na Praça Divina Pastora, entre as ruas Manoel Ribas e Paulo Martins, nas Mercês. O local funciona, sextas e sábados, das 8h às 18h.