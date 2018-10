Felipão e Mattos criticam juiz por desfalques contra o Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará e manutenção da liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não sai satisfeito do Pacaembu neste domingo (21). O diretor de futebol, Alexandre Mattos, e o técnico, Luiz Felipe Scolari, reclamaram dos cartões mostrados aos jogadores do Palmeiras.

Bruno Henrique, Mayke e Lucas Lima foram suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na competição. Eles estão fora da partida contra o Flamengo pela 31ª rodada do Brasileiro. Além deles, Deyverson foi expulso e também não poderá jogar.

"Parece que o árbitro sabia claramente do jogo do Maracanã, sabia que o [Marcos] Rocha estava machucado, deu cartão para o Mayke, o Bruno Henrique e o Lucas Lima que não era para dar, um atrás do outro, ele direcionou, a gente fica pensado e cobrando porque está muito estranho. Já sabe que tem o jogo no Maracanã e tira meio time", disse Mattos na zona mista do Pacaembu.

O discurso de Mattos também foi acompanhado por Felipão. Durante a coletiva de imprensa, o treinador do Palmeiras ironizou os cartões e falou em "lista pronta".

"Só eu que perdi [jogadores pelo terceiro cartão amarelo], parece até que tinha uma lista pronta. Vai prejudicar, sim, todo mundo sabe que vai prejudicar, volto a afirmar, todo mundo sabe. Mas eu confio no meu grupo", disse Felipão.

Mattos cobrou uma atitude da CBF e da comissão de arbitragem e afirmou que rebaixar árbitro não muda nada.

"Não dá mais para ficar só calado e mandando dvd, alguém tem de pegar microfone e colocar no responsável lá, coronel Marinho, colocar um microfone nele e explicar o que está acontecendo. No jogo passado nós tivemos um pênalti duplo e o árbitro, que até é bom, deu falta contra o Palmeiras. Hoje foi muito claro, dando cartão desnecessário, que ele fez o favor de desfalcar o Palmeiras", disse Mattos.

Irritado, Mattos afirmou que quer um "campeonato limpo" e disse que não dá para "continuar mandando dvd" com erros dos árbitros contra o Palmeiras.

"Fica a pergunta, será que ele sabia do jogo que vem, será que ele sabia que qualquer 'coisinha' nós vamos tirar o lateral, vamos tirar o volante, vamos tirar esse, muito estranho, fica a pergunta no ar, não está dando mais para ficar vindo falar de arbitragem, não adianta ficar caladinho mandando dvd, nós queremos um campeonato limpo", completou.